Carfagna sceglie Calenda: "Mi candido con Azione". Il diario politico del 29 luglio

Pd, Borghi: mi aspetto forti tentativi per influenzare voto

"Non può sorprendere che la Wagner entri nella competizione italiana perché non può sorprendere che la Russia di Putin provi a influenzare le libere elezioni del nostro Paese. Quello che invece sorprende è come questo viene accolto da alcuni partiti: sembra quasi che sia qualcosa che non li riguardi, come se in gioco non ci fosse la nostra sovranità e la nostra democrazia". Lo sottolinea in una intervista a Repubblica, l'esponente del Pd, Enrico Borghi, membro del Copasir. "Il problema dell'ingerenza straniera nei processi democratici è il centro della risoluzione approvata il 9 marzo scorso dal Parlamento europeo. In quell'occasione si sono messi nero su bianco quali sono gli strumenti che vengono utilizzati dai paesi esteri. In quell'occasione è stato chiarito come, per esempio, l'informazione, o meglio la disinformazione, possa essere usata come un'arma. Circostanza che, tra l'altro, noi conosciamo bene: il Copasir ha documentato come durante la pandemia Russia e Cina abbiano provato a interferire pesantemente nelle nostre cose attraverso la disinformazione. Bene: perché su un dibattito serio come questo una parte della politica italiana è muta?", aggiunge Borghi.Quanto alla campagna elettorale, per Borghi, "visti i tempi strettissimi, sarà la prima, di fatto, principalmente digitale. Mi aspetto quindi tentativi fortissimi per influenzare il voto. D'altronde quella della disinformazione è uno dei punti cruciali della 'dottrina Gerasimov', in un certo senso il manuale della guerra ibrida russa. Noi che vogliamo fare? Io chiedo agli enti regolatori, penso all'Agcom, uno sforzo straordinario di controllo. Chiedo ai social network di tenere tutte le antenne accese per evitare abusi, non a una parte politica piuttosto che a un'altra. Ma alla democrazia".