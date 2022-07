Carfagna verso l'addio, Letta alla Direzione: "Non ci sarà pareggio. Scelta è fra noi o Meloni"

Berlusconi, premier centrodestra? Tema che non mi appassiona

Chi sarà il premier del centrodestra? "Non riesco ad appassionarmi a questo problema, e non credo appassioni gli italiani. Agli italiani interessano le nostre proposte per uscire dalla crisi, per dare speranze ai giovani e sicurezza agli anziani, per ridurre le tasse e creare occupazione, per tagliare la burocrazia, per difendere l’ambiente. Del resto non mi pare che i nostri avversari abbiano indicato un candidato premier. Perché questa pressione su di noi?". Lo dice in una intervista al Corriere della Sera Silvio Berlusconi, presidente di Forza Italia. Giorgia Meloni "sarebbe un premier autorevole, con credenziali democratiche ineccepibili, di un governo credibile in Europa e leale con l’Occidente", precisa, così come "lo sarebbero Matteo Salvini, o un esponente di Forza Italia. Il centrodestra, espressione della maggioranza degli italiani, è una coalizione coesa e responsabile. Noi siamo garanzia del profilo liberale, cristiano, europeista, garantista, allineato con l’Occidente, del governo che costituiremo dopo il 25 settembre". In merito a ipotetiche pressioni del Ppe per Antonio Tajani premier, Berlusconi spiega che il coordinatore nazionale del partito è "una importante risorsa per FI, per la coalizione e per il Paese, alla luce della sua grande esperienza internazionale". Sulla divisione dei collegi, il leader azzurro assicura che non c'è "alcun problema" e che la questione sarà risolta "in un prossimo incontro".Berlusconi fa sapere di avere già in mente una squadra di governo, di "aver contattato figure di alto profilo, che non vengono dalla politica".