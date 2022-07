Verso le dimissioni, Draghi alla Camera e poi al Quirinale

New York Times: per l'Italia una nuova stagione di caos politico

Per l'Italia è iniziata "una nuova stagione di caos politico" in un "momento critico in cui l'Unione europea lotta per mantenere un fronte unito contro la Russia e far rivivere la sua economia". Inquadra così la vicenda della crisi politica italiana il New York Times nel raccontare la giornata di ieri."L'influenza e la credibilità dell'Italia sono stati messi da parte mercoledì, lasciando il paese navigare verso una nuova stagione di caos politico in un momento critico in cui l'Unione europea sta lottando per tenere unito un fronte unito contro la Russia e per far rinascere le sue economie", ha scritto il giornalista del NYT Jason Horowitz. "Le dimissioni di Draghi corrispondono a un urticante colpo sia per l'Italia sia per l'Europa", continua l'articolo. "L'ex presidente della Banca centrale europea, che ha contribuito a salvare l'euro, ha usato la sua statura di statista per creare un breve periodo d'oro per l'Italia, dopo essere diventato primo ministro nel 2021".