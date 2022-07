Nuovi appelli perché resti Draghi. Allarme di Fitch. Colloquio con Letta a Palazzo Chigi

Fedriga, Draghi dà stabilità a Paese ma no fiducia in M5s

"Viviamo in una situazione di incertezza che non fa bene al Paese". Così il governatore leghista del Fvg Massimiliano Fedriga in un'intervista a 'Il Giornale'. "L'instabilità - prosegue - non porta mai cose positive, è quello che la Lega ha contestato più volte a Conte. Ha scatenato una crisi per un pretesto".Verso Mario Draghi "nutro una grande stima, penso che abbia lavorato molto bene, anche sul piano internazionale per tutelare i nostri interessi internazionali grazie alla sua autorevolezza. La nostra volontà - aggiunge il presidente della Conferenza delle Regioni - invece è molto chiara: una maggioranza dove c'è il M5s è insostenibile, proprio per l'atteggiamento irresponsabile che hanno avuto". Quindi se il M5s rientrasse in qualche modo nella maggioranza sarà la Lega a dire di no? "Lo faremmo - aggiunge Fedriga - a tutela di Draghi e dell'azione di governo, che sarebbe sempre minata dall'inaffidabilità dei Cinque Stelle, un partito che non ha votato la fiducia a un governo in cui ha i suoi stessi ministri".