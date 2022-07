Diario della crisi. Riunito il Consiglio nazionale del Movimento 5 Stelle

In corso il Consiglio nazionale M5s. Ipotesi di voto online degli iscritti sulla fiducia a Draghi

Nel M5s si continua a considerare l'ipotesi di una consultazione online su un'eventuale nuova votazione sulla fiducia al premier Mario Draghi, qualora accettasse di sottoporsi a una verifica in Parlamento. Mentre è in corso il Consiglio nazionale del Movimento, fonti parlamentari spiegano che lo scenario di una consultazione online è "probabile", e confermano i contatti in corso con la piattaforma SkyVote.