Il diario della crisi. Voto di fiducia domani, prima in Senato

Lega, spiraglio su Draghi

Si apre un piccolo spiraglio nella Lega verso la possibilità che il partito di Matteo Salvini possa votare per la prosecuzione del governo di Mario Draghi. Anche se nel partito di via Bellerio, come in Forza Italia, si attendono segnali dal presidente del Consiglio che ancora non sono arrivati. La condizione che viene posta sia da Silvio Berlusconi e Matteo Salvini è che il partito di Giuseppe Conte esca dal governo. Durante la riunione di Salvini con i parlamentari - presenti anche i ministri Giancarlo Giorgetti, Massimo Garavaglia ed Erika Stefani - le critiche ai pentastellati sono molto aspre. Nel mirino finisce anche il Pd per le proposte di legge su cannabis e ius scholae e i ministri dell'Interno e della Salute, Luciana Lamorgese e Roberto Speranza.

Il segretario leghista, in posizione descritta di "sfinge", ascolta i suoi, dopo aver fatto una piccola introduzione, in cui ha ringrazia, tra gli applausi i ministri e esprime stima per Draghi. Salvini riferisce di non sapere se si andrà al voto anticipato o meno, come vorrebbe una buona parte della platea. Lega e FI hanno imposto una conventio ad escludendum sui 5 stelle e ora attendono segnali, che finora però non sembrano arrivare, dal presidente del Consiglio. Non solo in FI ma anche nel partito di Salvini - viene riferito - vi sarebbe, però, allo stato una timida apertura nel caso in cui il premier accettasse di proseguire senza il Movimento di Conte, cosa che finora ha negato di voler fare.