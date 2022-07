Il diario della crisi, il voto del 25 settembre

Chinnici vince le primarie del Pd in Sicilia

L'eurodeputata del Pd Caterina Chinnici ha vinto le primarie per la scelta del candidato progressista alla presidenza della Regione Sicilia. Seconda, Barbara Floridia del M5s che assicura: “Il movimento c'è e partecipa”. Terzo Fava (Centopassi): aiuteremo a battere la destra. Intanto, a Roma, Conte attacca Letta e accusa Draghi di avere “tradito” l'agenda sociale del movimento. A destra, il nome di Tajani si oppone a quello della Meloni. Salvini, alla festa della Lega a Domodossola, convoca i militanti a Pontida per il 18 settembre, confessa la “fatica” di stare al governo con Lamorgese e Speranza e promette, in caso di vittoria alle elezioni, decreti sicurezza e flat tax.

