Il diario della crisi, il voto del 25 settembre: la giornata politica

Calenda, il Pd e l'agenda Draghi

Il Pd cerca nuovi alleati, dopo la tensione e l'addio al M5s per la caduta del governo Draghi, ma arriva lo stop a Renzi. E si accende il centro. Il leader di Azione Calenda con +Europa punta al 20%. Dopo le polemiche degli ultimi giorni tra governisti e non, M5s congela la scissione, ma resta il nodo del terzo mandato. Restando lo sbarramento, tanti pentastellati sarebbero a fine corsa. E per il presidente del Movimento Conte è in salita il capitolo delle alleanze.

