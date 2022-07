Il diario della crisi, il voto il 25 settembre: comincia la campagna elettorale

Di Maio, noi con responsabili. L'agenda di Governo resta il nostro programma

"La crisi ha stravolto di nuovo gli schemi politici. Restano i riferimenti ideali, la sinistra e la destra. Ma è nata una nuova categoria: gli irresponsabili, raggruppamento a sé". Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, intervistato dal Corriere della Sera. "Io sto con l’altra parte, con la responsabilità e le riforme per cambiare il Paese - prosegue - Un esempio? Il salario minimo. Non lo puoi imporre alle parti sociali, lo fai con la concertazione, perché non si può guadagnare uno, due euro all’ora. Dignità, sempre. E vale anche per le imprese che pagano un mare di tasse. L’agenda Draghi è responsabilità nazionale. Ma anche un governo repubblicano, come ha detto lo stesso premier. Metteremo d’accordo i soggetti politici e saremo pronti". Guardando alle elezioni del 25 settembre e alle possibili coalizioni "non lo possiamo decidere adesso, in questo istante... ma le forze politiche che gioiscono per la caduta di Mario Draghi e le forze che comprendono la delicatezza del momento saranno in campi diversi. Io non scommetto contro l’Italia".