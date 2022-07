Mario Draghi in Consiglio dei Ministri annuncia le sue dimissioni. Si apre la crisi di governo

Appello di Renzi a Draghi, il governo deve andare avanti

"La situazione che si è creata pone l'esigenza di lanciare da questa aula un appello alla responsabilità e un appello a un destinatario, il presidente Mario Draghi". Lo dice Matteo Renzi intervenendo in Aula in occasione del voto sul Dl Aiuti. "Io sono estimatore del presidente Draghi, sono orgoglioso di averlo come premier, ma nulla giustifica la fermata del governo in questa situazione: bisogna chiudere il Pnrr e la legge di bilancio. Pensare di usare gli schiamazzi per bloccare una attività fondamentale per il Paese sarebbe inaccettabile", ha aggiunto Renzi. "Draghi deve continuare a fare il presidente del consiglio perché serve all'Italia".

"Se uno apre una crisi in un momento di difficoltà è legittimo, sarei ipocrita se dicessi il contrario. Ma se si decide di non votare la fiducia, allora si firma la lettera di dimissioni di ministri e sottosegretari" ha proseguito Renzi nel corso del suo intervento. “E' ridicolo che il ministro per i Rapporti con il Parlamento annunci la fiducia in Aula e la capogruppo M5s annunci che non la voterà”.