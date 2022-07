Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 133

Zelensky contrario a divieto viaggi deciso dall'esercito

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky non è d'accordo con la controversa decisione, annunciata dal ministero della Difesa di Kiev, di impedire agli uomini di età compresa fra i 18 e i 60 anni di lasciare la loro residenza senza un permesso speciale del loro ufficio militare di riferimento. L'annuncio ha provocato molte polemiche in Ucraina, e Zelensky ha reagito nella serata di ieri chiedendo allo Stato maggiore dell'esercito di non prendere iniziative di questo tipo senza consultarlo in futuro. In occasione della riunione di oggi con i responsabili della Difesa, ha annunciato il presidente, si farà aggiornare con tutti i dettagli per affrontare direttamente la situazione.