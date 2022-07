Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 129

Zelensky: Negoziamo per nuove armi per togliere vantaggio a russi

L'Ucraina sta "attivamente" negoziando l'invio di nuove armi dai propri partner per "togliere la superiorità ai russi. È necessario per il Donbass, per la regione di Kharkiv, per il sud". Lo ha affermato il presidente dell'ucraina Volodymyr Zelensky nel suo video-intervento notturno. Zelensky ha ricordato anche l'istituzione di un gruppo speciale sulle garanzie di sicurezza internazionali per l'Ucraina. "Il compito principale del gruppo è sviluppare un formato di garanzie di sicurezza per il nostro stato che funzioni a lungo termine e in modo realistico in modo che non ci siano aggressioni future", ha affermato.