Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 130

Oleksiy Arestovych, consigliere di Zelensky: Entro lunedì si deciderà il controllo di Lysychansk

I russi non hanno raggiunto il centro di Lysychansk, ma il controllo della città si deciderà entro lunedì. A dirlo è in un'intervista online un consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, Oleksiy Arestovych, secondo il quale le forze russe oggi sono riuscite per la prima volta ad attraversare da nord il fiume che separa Lysychansk da Sievierodonetsk, creando una situazione "di minaccia". Volodymyr Nazarenko, il secondo in comando del battaglione Svoboda che faceva parte della ritirata del 24 giugno da Severdonetsk, ha detto che i russi avevano "metodicamente livellato" la città. Ha raccontato che i carri armati russi hanno preso di mira un edificio dopo l'altro, andando avanti dopo che ognuno veniva distrutto. "Usano queste tattiche in cui vengono usate raffiche di munizioni per distruggere la città e trasformarla in un deserto bruciato", ha detto Nazarenko da Bakhmut, una città a sud-ovest. Ha anche detto che le truppe russe "hanno cancellato qualsiasi potenziale posizione difensiva a colpi di artiglieria e hanno bruciato le foreste per prevenire la guerra di trincea".