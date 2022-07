Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 134

Zelensky: Distrutta università di pedagogia di Kharkiv. Avanziamo a Kherson

"Oggi l'Università di pedagogia di Kharkiv, è stata distrutta da un missile russo: l'edificio centrale, le sale di lettura, il museo dell'università, la libreria scientifica. Questo definisce al 100% l'invasione russa". "Solo un nemico della civiltà e dell'umanità può fare questo". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un video

messaggio postato sul suo profilo Facebook. Zelensky ha poi aggiunto: "Le forze armate ucraine stanno avanzando in diverse direzioni tattiche, in particolare al Sud, nella regione di Kherson e Zaporizhzhia. Non rinunceremo alla nostra terra: l'intero territorio dell'Ucraina sarà ucraino".