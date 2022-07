Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 137

Zelensky: nelle ultime 24 ore attacchi multipli dei russi a zone residenziali

Nel suo consueto video messaggio serale, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha fatto il punto sulla giornata di guerra. “In un solo giorno, l'esercito russo ha attaccato le città di Mykolaiv e Kharkiv, Kryvy Rih, le comunità della regione di Zaporizhzhia - ha detto Zelensky - Ha sparato contro il settore residenziale in modo deliberato, intenzionale, contro case e oggetti civili. Ci sono vittime: morti e feriti. I colpi brutali dell'artiglieria russa nel Donbas non si fermano neanche per un giorno.” Il presidente ha anche spiegato che il cambio degli ambasciatori ucraini in alcuni paesi fa parte di una normale rotazione del personale diplomatico.