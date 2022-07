Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 141

Blinken: i russi fermino deportazioni forzate. "Sono contro la Convenzione di Ginevra"

Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha chiesto alla Russia di fermare le deportazioni forzate e le operazioni di "filtrazione" che coinvolgono gli ucraini. La Russia, infatti, secondo gli statunitensi, avrebbe arrestato e trasferito con la forza in Russia da 900mila a oltre un milione e mezzo di persone, molte dei quali bambini. Blinken ha citato in questo senso notizie di bambini separati dai genitori o rapiti da orfanotrofi per essere dati in adozione in Russia. Ci sarebbero anche prove crescenti di torture o esecuzioni sommarie, ha detto. La Russia ha già respinto le notizie su possibili campi di filtraggio, definendole "bugie". Blinken, che stava parlando alla vigilia di una conferenza all'Aia sui presunti crimini di guerra in Ucraina, ha affermato che il trasferimento illegale o l'espulsione di civili è una grave violazione della Quarta Convenzione di Ginevra