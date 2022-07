Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 143

Zelensky: diplomatici Kiev rafforzino il settimo pacchetto di sanzioni Ue

Il Presidente ucraino Volodymir Zelensky ha affermato che i diplomatici ucraini dovrebbero fare tutto il possibile per rafforzare il settimo round di sanzioni dell'Ue, per dare una risposta equa agli attacchi del terrorismo russo. Lo ha detto nel suo consueto messaggio serale. “Oggi l'Unione europea ha annunciato i primi dettagli del nuovo settimo pacchetto di sanzioni in preparazione contro la federazione russa, e il compito dei diplomatici ucraini è fare di tutto per rafforzare questo pacchetto”, ha precisato. “Naturalmente, le forze armate ucraine forniranno sicuramente la loro parte di risposta. Gli occupanti non avranno notti riposanti”, ha aggiunto Zelensky.