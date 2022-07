Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 146

Zelensky: inflitte perdite significative ai russi

"Le nostre forze armate hanno inflitto significative perdite logistiche agli invasori, è sempre più difficile per l'esercito russo mantenere posizioni nel territorio catturato". Lo ha affermato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel sua abituale discorso serale al Paese. "Passo dopo passo, avanziamo, interrompiamo i rifornimenti per gli occupanti, identifichiamo e neutralizziamo i collaboratori. La prospettiva è ovvia: la bandiera ucraina sarà in tutte le nostre città e villaggi. L'unica domanda riguarda il tempo", ha aggiunto il leader di Kiev, informando che è in corso "l'audit del personale" all'interno dei servizi segreti dopo la sospensione a sorpresa di Ivan Bakanov, suo amico d'infanzia, con accuse legate al tradimento.