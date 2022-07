Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 147

Putin: Anche Arabia Saudita e Emirati mediano su Ucraina

Non solo la Turchia ma anche l'Arabia Saudita, gli Emirati Arabi Uniti e "altri Paesi" stanno cercando di mediare per trovare una soluzione in Ucraina. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, aggiungendo che il suo paese è "grato" per questi sforzi. Lo riferisce la Tass.