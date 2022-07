Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 148

Zelensky: Gas e guerra, Mosca testa da noi e poi lo farà in Europa

La Russia "sta testando in Ucraina ciò che poi può utilizzare contro altri Paesi europei", lo ha detto il presidente Volodymyr Zelensky nel suo videomessaggio serale, riferendosi ai tagli del gas e alla guerra. "L'Ucraina ha sempre affermato che la Russia non può essere considerata un fornitore affidabile di gas. Se la nostra posizione fosse stata ascoltata prima, non avremmo dovuto cercare modi di emergenza per colmare il deficit che la Russia sta creando artificialmente sul mercato europeo", ha osservato. "Quando ci rivolgiamo ai nostri partner con questa o quella richiesta, con questo o quel consiglio o richiesta, si basa sull'esperienza dell'Ucraina, su ciò che abbiamo già sperimentato. La Russia sta testando tutto in Ucraina che può essere utilizzato contro altri paesi europei. È iniziato con le guerre del gas e si è concluso con un'invasione su vasta scala, il terrore missilistico e le città bruciate dell'Ucraina. E affinché questo non accada a nessun altro, dobbiamo garantire una tangibile vittoria congiunta sulla Russia in Ucraina".