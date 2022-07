Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 149

Arcivescovo di Kiev: Carro armato russo ha sparato ai raccoglitori di grano

''Al sud della nostra patria, è in corso la campagna di raccolta del grano. E' accaduta un'altra tragedia sui campi dell'Ucraina. Un carro armato russo ha sparato agli operatori di mietitrebbia ucraini che stavano lavorando per far sfamare gli affamati'' E' la drammatica immagina descritta dall'arcivescovo di Kiev. ''Purtroppo, durante il giorno e la notte scorsi sotto le bombe, i missili, gli attacchi dell'esercito russo ha tremato la terra ucraina. Le due città ucraine più grandi, tra le più grandi del paese, - racconta Shevchuk nel videomessaggio del giorno- sono di nuovo diventati epicentri degli attacchi russi: Kharkiv al nord e Mykolaiv al sud. La notte passata Mykolaiv ha subito un massiccio attacco missilistico''. Shevchuk parla di ''una indescrivibile tragedia a Kharkiv, in particolare, le immagini di un padre in ginocchio, sulla via di una grande città, che tiene la mano di suo figlio tredicenne esanime, e prega. Molte persone si chiedevano: Dio, perché? Per quanto tempo ancora? Dio, salva i tuoi figli''.