Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 150

Ucraina: Fitch taglia rating a 'C'. Il Pil nel 2022, -33%

L'agenzia Fitch taglia il rating dell'Ucraina a 'C' da 'CCC'. Lo afferma fitch in una nota, sottolineando di attendersi una ristrutturazione del debito. "La guerra potrebbe continuare il prossimo anno, con deboli prospettive di un accordo politico", mette in evidenza l'agenzia. Fitch stima che l'economia ucraina si contrarrà quest'anno del 33% per poi registrare un +4% nel 2023.