Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 152

Zelensky: "Sesto mese di guerra, continuiamo a combattere"

'Ucraina è entrata "nel sesto mese di questa guerra così brutale" e "in settimana ci saranno importanti visite dei partner, importanti negoziati e, soprattutto, ci sarà un'ulteriore avanzata delle posizioni ucraine": lo ha promesso il presidente, Volodymyr Zelensky, nel suo videomessaggio serale su Telegram. "Non rallentiamo e, come ogni giorno da cinque mesi, facciamo di tutto per infliggere le maggiori perdite possibili al nemico e per raccogliere quanto più sostegno possibile per l'Ucraina", ha aggiunto Zelensky. Poi ha ricordato che il 28 luglio l'Ucraina celebrerà, per la prima volta, il Giorno della statualità, una nuova festività introdotta lo scorso anno. "Festeggeremo, nonostante tutto", ha assicurato il leader ucraino.