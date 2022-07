Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 154

Austin rassicura Reznikov, consegna veloce nuovi sistemi Himars

Il segretario alla Difesa Usa, Lloyd Austin, ha avuto un colloquio col collega ucraino, Oleksii Reznikov, per discutere dell'esito della recente riunione del Gruppo di contatto sull'Ucraina, compreso l'impegno di Washington per l'invio di ulteriori sistemi missilistici Himars (High Mobility Artillery Rocket Systems). Austin, riferisce il portavoce

del Pentagono, Todd Breasseale, ha rassicurato Reznikov che gli Stati Uniti "si stanno muovendo il più velocemente possibile" per consegnare i nuovi sistemi d'arma all'Ucraina.