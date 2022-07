Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 155

Kiev: Mosca parla di negoziati per fermare contrattacco

La disponibilità al negoziato espressa di recente dal ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, è solo uno stratagemma per fermare l'annunciata controffensiva ucraina a Kerson. Lo sostiene il portavoce del ministero degli Esteri Oleg Nikolenko, in un'intervista al The Irish Times ."Capiscono che l'Ucraina sta preparando una controffensiva nel Sud e vogliono creare l'impressione che sia l'Ucraina a non voler avviare negoziati", ha affermato Nikolenko, secondo il quale Mosca sta cercando inoltre di prendere tempo per organizzare 'referendum' che sanciscano l'annessione dei territori conquistati.