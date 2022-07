Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 156

Gas, Sunak: Fare un cartello degli acquirenti per ridurre il prezzo pagato a Mosca

Rishi Sunak, ex ministro delle Finanze britannico e candidato alla successione del premier Boris Johnson, ha rilanciato l'idea di un "cartello degli acquirenti" che metta "tutti d'accordo per pagare un importo fisso per l'energia russa". Sunak ha messo l'accento sulla necessità "di trovare un modo piu' intelligente di applicare le sanzioni, perché stiamo tutti pagando prezzi dell'energia molto alti". "la Russia e' ancora in grado di fare soldi dall'energia perché, a breve termine, i prezzi sono molto alti e noi non siamo stati in grado liberarci completamente" dalla dipendenza russa, ha aggiunto il candidato alla leadership dei Tory.