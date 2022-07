Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 158

Unian: i russi permetteranno ad ONU e CRI di visitare il sito di della strage di Yelenovka

La Russia accetta di permettere agli esperti dell'ONU e del Comitato internazionale della Croce Rossa di visitare il sito della strage di Yelenovka. Lo scrive il sito di informazione ucraino Unian. La mattina di venerdì 29 luglio, a Yelenovka, nella zona controllata dai separatisti, è stata distrutto il campo di prigionia dove sono detenuti parecchi prigionieri di guerra del reggimento Azov arresisi a Mariupol. Oltre 50 i prigionieri morti, ma nessuna delle guardie. I russi accusano gli ucraini di aver bombardato il campo per non far parlare i prigionieri, Kiev accusa i separatisti di aver dato fuoco al complesso per nascondere le prove di torture ed esecuzioni.