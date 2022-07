M5S perde i pezzi ma Beppe Grillo posta sul suo blog: "Vinceremo nostante gli zombie"

Beppe Grillo: "Vinceremo nostante gli zombie"

Compiange con chi non ha resistito al contagio di quelli che definisce gli "zombie" della politica, "di cui Roma è schiava", e prende a prestito un verso dell'Inno di Mameli per spronare i suoi per la campagna elettorale che portera' al voto del 25 settembre. Archiviate le fibrillazioni sul terzo mandato, Beppe Grillo invita gli elettori a stringersi "a coorte" perche' "l'Italia ci sta chiamando". Nelle ore in cui Federico D'Incà e Davide Crippa annunciano le dimissioni dal Movimento, Grillo ammette che fin dalle origini era certo di "dover combattere contro zombie che avrebbero fatto di tutto per sconfiggerci o, ancor peggio, contagiarci. E così è stato: alcuni di noi sono caduti, molti sono stati contagiati. Ma siamo ancora qui, e alla fine vinceremo, perchè abbiamo la forza della nostra precarietà: siamo qui per combattere, non per restare, e questa nostra diversità e' spiazzante per gli zombie". Parole affidate al suo blog.