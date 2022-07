Meloni: chi si straccia le vesti per Draghi gli sbarrò la strada al Quirinale

Mulè: M5s come assemblee movimenti studenteschi

"La linea del centrodestra di governo è coerente rispetto a quanto accaduto e soprattutto rispetto al motivo che ha spinto il presidente Draghi a dimettersi. Motivo che risiede in quello che lui stesso ha denunciato come la rottura del patto di fiducia alla base del governo di unità nazionale. Ormai da giorni il Paese assiste frustrato alle riunioni del Movimento 5 stelle che assomigliano sempre di più alle assemblee dei movimenti studenteschi nei licei durante l'occupazione degli istituti scolastici. I 5 stelle sembrano vivere in un loro limbo dove non entra il Paese reale. Meglio non avere nulla a che fare con questi perditempo che occupano le loro giornate con dibattiti sterili e senza senso. Per il centrodestra di governo è impossibile continuare a governare con chi antepone l'interesse personale e di partito rispetto agli interessi degli italiani che in questo momento attendono risposte su temi concreti". Lo ha detto il sottosegretario alla Difesa e deputato di Forza Italia, Giorgio Mulè.