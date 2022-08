C'è tempo fino alle 16 per presentare i simboli al Viminale

Le ultime ore della corsa al contrassegno

Ultimo giorno per presentare al Viminale i simboli in vista delle elezioni politiche del prossimo 25 settembre. Fino a ieri ne erano pervenuti 76, c'è tempo fino alle 16. Entro domani il ministero dell'Interno deciderà in prima battuta sui doppioni, i contrassegni troppo simili da loro e per questo confondibili dagli elettori. Gli interessati entro il 18 agosto potranno adeguarsi e modificare il simbolo contestato oppure presentare ricorso all'Ufficio elettorale nazionale presso la Corte di Cassazione

Poi ci sarà un'altra settimana di tempo per compilare e presentare le liste, che per chi non ha una deroga dovranno essere accompagnate da almeno 750 firme valide per ogni collegio. Le quattro formazioni della coalizione di centrodestra hanno già presentato i propri contrassegni, così come la lista liberale di Azione e Italia Viva e il Movimento 5 stelle. Nella coalizione di centrosinistra sono già in bacheca tre simboli su quattro, manca ancora quello di +Europa.