Calenda: necessario un confronto tra i leader delle 4 coalizioni: Letta, Meloni, Conte e me

"Il governo Draghi ha fatto un buon lavoro che io avrei preferito continuasse fino alla scadenza naturale della legislatura. Tuttavia non ha fatto miracoli, come è ovvio, anche per la presenza al suo interno di forze politiche come i 5 stelle che si sono messe di traverso su tutto, fino a farlo cadere". Così in un'intervista a Libero, Silvio Berlusconi. Il Pd "è diviso al suo interno, non ha una linea né un progetto per l'Italia" e dunque Enrico Letta "ha scelto la strada dello scontro, anche a costo di falsificare la realtà, perché è l'unico modo per tenere unita la sinistra e per nasconderne il suo vuoto politico e programmatico" osserva Berlusconi. Poi il leader di FI aggiunge: "Noi non cadremo in questa trappola, continueremo a parlare serenamente dei contenuti che interessano gli italiani". Nell'intervista il Cavaliere ribadisce anche che "quanto alla mia stima personale e al mio rispetto istituzionale per il Presidente Mattarella, sono troppo noti perché debba ribadirli ancora".