Meloni e Renzi criticano il reddito di cittadinanza: "E' sbagliato", "Non ha funzionato"

Berlusconi: puntare su energie rinnovabili e riprendere in mano la ricerca sul nucleare

"In tutto il mondo, ma soprattutto in Italia, l'energia è un grande problema", così su Facebook il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi: "Il nostro compito è quello di tutelare l'ambiente, la qualità dell'aria che respiriamo, il mondo intorno a noi. Per questo, quando saremo al governo accelereremo al massimo la realizzazione di impianti per le energie rinnovabili, per sfruttare il calore del sole, l'energia del vento e dell'acqua, il moto delle maree. Nello stesso tempo, riprenderemo in mano la ricerca sul nucleare di quarta generazione, come tutta l'Europa ha deciso di fare: la ricerca che ci potrà dare in futuro energia pulita e sicura in grande quantità".