Letta-Calenda: oggi si decide sull'alleanza. Il Pd: "Basta veti"

Bonino: un accordo con il Pd è ancora possibile, raffreddare il cervello

Un accordo ancora è possibile; bisogna 'raffreddare il cervello' e guardare avanti, anche per fermare questa destra putiniana. La pensa così Emma Bonino in un'intervista sul Corriere della sera a proposito dell'alleanza di +Europa e di Azione con il Pd. Un'alleanza è "ancora possibile - dice Bonino - perché hanno deciso di rivedersi. E poi le nostre richieste mi sembrano super ragionevoli. Letta per più di tre anni non ci ha filato, era preso da un'attrazione totalizzante per i cinque stelle.Non ha mai voluto avere rapporti con noi, ci ha dato per scontati". Ma "la vita è lunga e a me non piace guardarmi indietro. Guardo sempre avanti. E poi è inaccettabile dare un voto in più alla destra putiniana, meglio fare accordi. Bisogna capire l'importanza che queste elezioni hanno per il Paese e riflettere. Farsi una bella doccia fredda. Raffreddare il cervello. Compreso il mio. Dobbiamo pensare agli elettori".