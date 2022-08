Calenda verso il Terzo polo, a rischio l'alleanza con il Pd

Calenda: deluso dal Pd ma attendo risposte precise

"Siamo molto delusi dalla discussione con il Pd. Abbiamo iniziato un percorso con Enrico Letta che parlava di agenda Draghi. Oggi quell'agenda è totalmente sparita. Abbiamo presentato un documento preciso su come intendiamo governare il Paese. Non abbiamo avuto alcuna risposta". Carlo Calenda, leader di Azione, intervistato dal Corriere della sera, rilancia la palla sulle alleanze al Pd e lamenta il fatto che entrino "nella coalizione persone che rappresentano il contrario di quello che dovremmo fare". Un esempio? "Letta invece di far entrare Marco Bentivogli fa entrare Federico D'Inca' che non ha votato la fiducia. Come si fa? Questa coalizione sta diventando una roba improponibile: ci facciamo ridere dietro. Non vinceremo mai cosi'. Con +Europa abbiamo scritto una lettera che stiamo per inviargli dopo avergli detto 70 volte a voce quali erano le nostre condizioni. Ma Letta sparisce. Ci sta portando avanti da una settimana".

Ora dunque per Calenda "la palla è nel campo del Pd e così la responsabilità di ciò che deciderà di fare. Il segretario dem deve darci una risposta presto". Concludendo il leader di Azione afferma: "non crediamo e non abbiamo mai creduto alla forza delle coalizioni contro", "appelli generici al voto utile non funzioneranno perché i cittadini non ne possono più del trasformismo e della retorica. In questa legislatura tutti si sono alleati con tutti. E noi non vogliamo avere nulla a che fare con chi ha fatto cadere l'italiano piu' illustre nel mondo".