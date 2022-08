La direzione del Pd approva il programma elettorale. Depositato il simbolo di FdI con la fiamma

Salvini lancia il suo 'credo laico' in lettera elettori

Un 'credo laico' per ribadire i propri valori e spiegarli agli elettori della Lega, in vista del voto del 25 settembre. E' quello di Matteo Salvini che in una lettera aperta ripercorre le ragioni del suo impegno e gli impegni presi dal suo partito, spiegando anche il senso della parola-chiave della sua campagna elettorale, che è appunto'Credo'. "Ho cominciato a fare politica da giovanissimo - ricorda il segretario della Lega - perché come tanti credevo, e ancor più oggi credo, in valori e ideali, nella lealtà e nell'onestà, in un futuro migliore, soprattutto per i nostri figli". E sullo slogan scelto - proiettato ieri sera sulle facciate di alcuni edifici in Italia, tra cui la stazione centrale di Milano e il porto di Lampedusa - spiega: "'Credo' è un atto di fede laica nella bella politica e nel bello della democrazia. È un messaggio che appare rivoluzionario in un'epoca di sfiducia e di perdita di sicurezze. Credo che il nostro programma sia chiaro, concreto e di buonsenso, soprattutto perché riparte da promesse già mantenute, da riforme già fatte,da soluzioni già trovate e sperimentate". Quindi assicura:"Credo che la Lega e il centrodestra abbiano le idee giuste per risollevare il nostro splendido Paese. Credo che la Lega abbia una solida ed efficace capacità di governo". Fino a concludere la lettera con i toni della preghiera: "Credo nell'Italia e negli italiani. Il 25 settembre sarà un bellissimo giorno di libertà e di partecipazione. Sarà un'occasione storica per il nostro grande e straordinario Paese. Io ci credo".