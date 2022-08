Liste, la corsa contro il tempo dei partiti per chiuderle e le polemiche

I partiti stanno ancora litigando sulla Russia

La notte non ha spento le polemiche dei parititi dopo l'invito rivolto ai cittadini occidentali dal vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitri Medvedev a punire i propri governi alle prossime elezioni. Secondo il coordinatore italiano di Forza Italia Antonio Tajani sono parole "inopportune, di pura propaganda a fini interni e naturalmente da respingere nettamente" e che "non avranno alcun impatto sul voto degli italiani, molti dei quali non sanno nemmeno chi sia". Anche il segretario della Lega Matteo Salvini dice che "La Russia non influirà minimanete sul voto degli italiani" e rincara: "Se veramente a sinistra c'è qualcuno che pensa che i paesi stranieri possano condizionare il voto degli italiani manca di rispetto agli italiani. Al governo ben prima di me qualcuno che ha fatto affari e accordi commerciali con la Russia c'è e penso proprio alla sinistra". Poi assicura di non andare in Russia e non avere contatti con politici russi "da anni". Il Pd però non ci sta: "Se Salvini non prende nettamente le distanze dai deliri di Medvedev, e non attraverso battute sterili, si rende suo complice - dice Francesco Boccia - Non abbiamo ancora sentito dire da Salvini che il patto siglato da Lega e Russia unita nel 2017 è carta straccia,così come sono sempre più evidenti le coincidenze tra i biglietti aerei acquistati dall'ambasciata russa per Salvini afine maggio per una presunta mediazione sulla guerra in Ucraina,il goffo rimborso e la scelta di luglio di far saltare il governo Draghi". Per il leader di Impegno Civico Luigi Di Maio "le destre che oggi tacciono sulle ingerenze consegnano il paese alla Russia. È un problema di sicurezza nazionale". Mariastella Gelmini, candidata con Azione, ricorda che "rispetto a questa situazione internazionale ancora una volta Draghi aveva preso una posizione netta a favore di chi è stato aggredito, tra i punti di rottura con Forza Italia c'è stato anche questo". Gelmini aggiunge di aver trovato "assurda l'ipotesi del viaggio di Salvini a Mosca senza informare il ministro degli Esteri, e credo che oggi l'Italia non debba diventare il ventre molle dell'Occidente, debba avere la schiena dritta al fianco dell'Europa e della NATO. Europeismo e atlantismo sono due punti fondamentali del programma di Azione".