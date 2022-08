Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 160

ONU: 5.327 civili uccisi, 7.257 feriti in Ucraina dall'inizio della guerra contro la Russia.

L'agenzia delle Nazioni Unite per i diritti umani ha riferito che, tra il 1° e il 31 luglio, in Ucraina sono state registrate 1.455 vittime civili - 355 civili uccisi e 1.100 feriti. La maggior parte delle vittime è stata causata da "effetti di armi esplosive ad ampio raggio, tra cui bombardamenti di artiglieria pesante, sistemi missilistici a lancio multiplo, missili e attacchi aerei".