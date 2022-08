Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 161

La Russia non userà armi nucleari in Ucraina, lo farà solo se verrà aggreditam direttamente

Un diplomatico russo ha dichiarato alle Nazioni Unite che il conflitto in Ucraina non giustifica l'uso di armi nucleari da parte della Russia, ma Mosca potrebbe decidere di utilizzare il suo arsenale nucleare in risposta a una "aggressione diretta" da parte dei Paesi della NATO per l'invasione. In occasione di una conferenza sulla non proliferazione nucleare, il diplomatico Alexander Trofimov ha dichiarato che Mosca userebbe le armi nucleari solo in risposta ad armi di distruzione di massa o ad un attacco con armi convenzionali che minacciasse l'esistenza dello Stato russo.