Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 165

Arrivata a Chornomorsk la prima nave per caricare grano

Per la prima volta dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina, nel porto ucraino di Chornomorsk è arrivata una nave cargo per caricare cereali ed esportarli. Lo hanno riferito le autorità ucraine."Oggi, per la prima volta dall'inizio dell'invasione russa, la nave Fulmar S, battente bandiera delle Barbados, è arrivata al porto di Chornomorsk per un carico", ha scritto su Facebook il ministro ucraino delle Infrastrutture, Oleksandr Kubrakov.