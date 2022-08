Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 167

Onu aumenta stima fabbisogno aiuti per Kiev a 4,3 miliardi di dollari

Le Nazioni Unite aumentano la stima di aiuti umanitari di cui ha necessità l'Ucraina, stimando il fabbisogno in 4,3 miliardi di dollari tra marzo e fine anno. "I bisogni finanziari sono passati da 2,25 miliardi (stimati ad aprile) a 4,3 miliardi", ha spiegato il portavoce del segretario generale Guterres. L'appello di aprile per le donazioni copriva il periodo da marzo ad agosto, ma è stato prorogato sino alla fine dell'anno "per l'aggravarsi della situazione" e per il prossimo arrivo del freddo, ha aggiunto.