Resta alto l'allarme intorno alla centrale nucleare di Zaporizhzhia

Card. Koch: non so se il Papa vedrà Kirill in Kazakhstan

Non so se, nel suo prossimo viaggio in Kazakhstan, Papa Francesco si vedrà con il Patriarca di Mosca Kirill. Un incontro del genere, se dovesse svolgersi prima di un viaggio a Kiev del Pontefice, "sarebbe percepito come molto difficile in Ucraina". Lo afferma, in una intervista al sito svizzero cath.ch, il cardinale Kurt Koch, prefetto del Dicastero per la Promozione dell'Unità dei Cristiani. Al prelato viene chiesto: "A settembre papa Francesco si recherà in Kazakhstan per un incontro interreligioso. Anche il patriarca Kirill ha confermato la sua partecipazione. Ci sarà un incontro tra i due uomini?". Questa la sua risposta: "Non so. Una grande sfida sarà - questa è l'altra cosa che va rispettata - il fatto che il Papa incontri il Patriarca ortodosso russo prima di visitare l'Ucraina. Il che sarebbe percepito come molto difficile in Ucraina". Ugualmente, Koch aggiunge che il rapporto con il Patriarcato è "offuscato dalla posizione del patriarca Cirillo sulla guerra in Ucraina. Le posizioni sono molto diverse, perché per la Chiesa cattolica è abbastanza chiaro che una guerra non è mai una soluzione. La guerra crea solo problemi ancora maggiori, proprio con questo numero elevato di vittime, i tanti profughi, le conseguenze sul perdurare dell'inquinamento del creato e della fame nel mondo. La posizione della Santa Sede è quindi chiara: la guerra è una strada sbagliata". Oltre a ciò Kirill "è convinto che questa strada debba essere intrapresa. Le differenze sono semplicemente molto grandi. Ma se vogliamo cercare modi per perseguire la comprensione, dobbiamo rimanere in dialogo".