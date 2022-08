Kiev: respinta offensiva russa verso Zaporizhzhia. Blinken: Mosca rispetti i diritti dei prigionieri

Esperti Usa: il Cremlino mobilita l'industria, la guerra sarà lunga

Il Cremlino mobilita l'industria per una guerra prolungata. Lo afferma dagli Usa l'Isw, l'Istituto per lo studio della guerra in un'analisi. Contemporaneamente sui social russi compaiono previsioni di "economisti" che dicono che "le operazioni militari in Ucraina potrebbero durare fino al 2025". La Russia si sta preparando dunque per una guerra prolungata in Ucraina ed è in arrivo un nuovo disegno per aumentare la spesa industriale di circa 10 miliardi di dollari. Secondo quanto riferito da Isw, il Cremlino sta tentando di mobilitare l'industria per sostenere gli sforzi bellici prolungati in Ucraina, ha affermato l'Istituto per lo studio della guerra, citando l'intelligence ucraina. Il governo russo all'inizio di agosto ha vietato ad alcuni dipendenti e all'intera dirigenza della società conglomerata industriale statale Rostec di prendersi le vacanze, ha affermato il think tank militare statunitense in un rapporto .