Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto giorno 172

La moglie del comandante Azov: "Mio marito portato in Russia ma nemmeno la Croce rossa sa dov'è"

Media russi hanno riferito che il comandante del battaglione Azov, Denys Prokopenko, è stato portato in Russia - a seguito della presa e dell'evacuazione dell'acciaieria Azovstal di Mariupol da parte di Mosca - ma né le agenzie governative ucraine, né il comitato internazionale della Croce rossa lo hanno ancora confermato, afferma la moglie, Kateryna Prokopenko, in un'intervista rilasciata al media ucraino Suspilne e riportata dall'agenzia di stampa Ukrinform. "So solo che è stato portato in Russia ma questo non è stato ancora confermato", ha dichiarato la donna, aggiungendo anche di non aver ricevuto alcuna informazione riguardo suo marito dalla Croce rossa. "Sostanzialmente è compito loro rispondermi, ma ancora non so dove sia mio marito. Anche se si trova in Russia, generalmente c'è la comunicazione con la filiale di Mosca della Croce rossa ma non risulta, forse esiste un certo accordo con le autorità russe per non divulgare informazioni sulle ubicazioni e altro", ha aggiunto.