Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 173

Zelensky: più forti saremo meno durerà la guerra

"Più forte sarà l'Ucraina, più debole sarà la Russia e, quindi, meno tempo durerà questa guerra". Lo ha dichiarato il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, nel suo video-messaggio serale. "Se hai la cittadinanza russa e taci, significa che non stai combattendo e che la stai sostenendo", ha aggiunto Zelensky. "E non importa dove ti trovi, sia sul territorio della Russia che all'estero, la tua voce dovrebbe essere ascoltata a sostegno dell'Ucraina"."E tutti, sia in Ucraina che nel mondo libero, devono fare tutto ciò che è in loro potere affinchè la Russia e coloro che sostengono la guerra paghino un prezzo sempre maggiore per il terrore di Stato russo", ha concluso il leader ucraino.