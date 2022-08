Il sindaco di Kharkiv: la città è sotto l'attacco dell'artiglieria russa

Mosca: troppo pericoloso per Aiea passare per Kiev

Qualsiasi missione intrapresa dall'agenzia nucleare delle Nazioni Unite per ispezionare la centrale ucraina di Zaporizhzhia non può passare attraverso la capitale Kiev perché è troppo pericolosa, ha affermato un alto diplomatico di Mosca citato dalle agenzie di stampa russe. "Immaginate

cosa significa passare attraverso Kiev, significa che arrivano alla centrale nucleare attraverso la prima linea", ha detto ai giornalisti Igor Vishnevetsky, vice capo del dipartimento per la proliferazione nucleare e il controllo degli armamenti del ministero degli Esteri russo. Il diplomatico ha anche affermato che la missione Aiea in ogni caso non ha mandato per affrontare la "smilitarizzazione" dell'impianto come richiesto da Kiev.