Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 176

Entra in vigore divieto d'ingresso in Estonia per turisti russi

Entra oggi in vigore il divieto d'ingresso in Estonia per i turisti russi. Il motivo è l'invasione russa dell'Ucraina. Il governo di Tallinn ha annunciato all'inizio di questa settimana che i visti non saranno più rilasciati ai russi e che ai cittadini russi con visti turistici, d'affari, sportivi o culturali non sarà più consentito l'ingresso. La misura cade in un contesto di forte tensione internazionale. I cittadini russi con visto rilasciato da un paese Schengen, o che già soggiornano nell'area Schengen, possono comunque entrare in Estonia. Il divieto arriva a pochi giorni da che il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy ha lanciato un nuovo appello agli stati dell'UE per vietare i visti ai cittadini russi per impedire che il blocco diventi un "supermercato" aperto a chiunque abbia i mezzi per entrare. Allo stesso tempo, i visti saranno ancora concessi in casi individuali, dall'Estonia anche per diplomatici russi e le loro famiglie e russi che visiteranno un parente stretto che è cittadino estone o residente di lungo periodo nel paese. Secondo le autorità estoni, circa 2.500 cittadini russi attraversano ogni giorno il confine con l'Estonia, di cui circa la metà con visto turistico.