Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 177

Ambasciata russa: Menzogne Usa su Zaporizhzhia

Riguardo alla situazione della centrale nucleare di Zaporizhzhia "Gli Stati Uniti non disdegnano le menzogne nel tentativo sfrenato di denigrare la Russia". Lo sostiene - come riportato dalla Tass - l'ambasciata russa a Washington. "Secondo il Dipartimento di Stato - prosegue la nota - la Russia trascura la questione della sicurezza nucleare, mentre l'esercito russo avrebbe usato violenza contro i dipendenti delle centrali nucleari. Non viene fornita alcuna prova e il silenzio dell'amministrazione statunitense sul bombardamento della centrale nucleare di Zaporizhzia da parte delle forze armate ucraine è inaccettabile e non fa che incoraggiare l'impunità di Kiev".