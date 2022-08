Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 180

Zelensky: No a trattative con Mosca se processa i soldati ucraini

"A Mariupol si sta preparando un processo assolutamente disgustoso e assurdo contro i difensori ucraini, i nostri soldati che sono prigionieri degli occupanti russi", ha dichiarato il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, "Se si svolge questo spregevole processo, se la nostra gente viene portata in questi contesti in violazione di tutti gli accordi e le regole internazionali", ha aggiunto, "non ci saranno più conversazioni o negoziati con la Russia".