Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 185

Washington Post: Stoltenberg mette in guardia dall'accumulo militare russo nell'Artico

Il Segretario Generale della NATO Jens Stoltenberg ha visitato il Canada e ha messo in guardia dal nuovo Comando Artico della Russia, così come dalle centinaia di siti militari artici, che includono "campi d'aviazione e porti in acque profonde", come riporta il Washington Post. Il Primo Ministro canadese Justin Trudeau ha dichiarato che l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia "ha cambiato il modo in cui dobbiamo guardare all'Artico", il che riflette la promessa del Canada di stanziare miliardi di dollari per modernizzare le proprie forze armate.