Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 186

Autorità Kherson: ancora rapimenti in zona occupata

Le forze russe continuano a rapire i residenti nella parte occupata della regione ucraina di Khersone ad usare la violenza durante gli interrogatori dei detenuti:lo ha reso noto l'amministrazione militare regionale, secondo quanto riporta Ukrinform. "A Kherson, gli occupanti hanno rapito tre uomini e una donna. Le loro case sono state perquisite con il pretesto di una ricerca di armi illegali. Le case sono state saccheggiate, mentre i proprietari sono stati portati via in un luogo sconosciuto", si legge in un comunicato. Se alla fine le persone rapite tornano a casa, sottolinea la nota, raccontano che durante gli interrogatori i loro rapitori hanno usato la violenza.